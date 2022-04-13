Медведев назвал власти Украины «уродцами» за методы воздействия на Медведчука
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что те, кто предлагает обменять арестованного лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на взятых в плен украинских военных, могут сами оказаться «в числе обмениваемых лиц».
В своём Telegram-канале он посоветовал «этим деятелям» «крепко запирать двери на ночь».
«Отдельные уродцы, именующие себя «украинскими властями», сообщают, что хотят выбить показания из Медведчука, затем «быстро и справедливо» осудить его, а затем обменять на пленных. Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц», - написал Медведев.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских военнопленных, сообщает RT.
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