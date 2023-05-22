Медведев посетил мавзолей Хо Ши Мина в Ханое

Перед этим политик возложил к пантеону павшим героям цветы.

Отмечается, что монумент выполнен из белого гранита, а внутри четырех арок находится бронзовая ритуальная чаша. При входе в мемориал написана знаменитая фраза революционера: «Нет ничего дороже независимости и свободы».

В ходе визита представители России и Вьетнама планируют обсудить совместное производство электронных ускорителей для промышленности и медицины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».