Медведев посетил мавзолей Хо Ши Мина в Ханое

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посетил в Ханое мавзолей Хо Ши Мина, сообщает РИА Новости.

Медведев прибыл на переговоры с руководством Вьетнама

Перед этим политик возложил к пантеону павшим героям цветы.

Отмечается, что монумент выполнен из белого гранита, а внутри четырех арок находится бронзовая ритуальная чаша. При входе в мемориал написана знаменитая фраза революционера: «Нет ничего дороже независимости и свободы».

В ходе визита представители России и Вьетнама планируют обсудить совместное производство электронных ускорителей для промышленности и медицины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:КитайДмитрий Медведев

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