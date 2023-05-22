Медведев посетил мавзолей Хо Ши Мина в Ханое
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посетил в Ханое мавзолей Хо Ши Мина, сообщает РИА Новости.
Перед этим политик возложил к пантеону павшим героям цветы.
Отмечается, что монумент выполнен из белого гранита, а внутри четырех арок находится бронзовая ритуальная чаша. При входе в мемориал написана знаменитая фраза революционера: «Нет ничего дороже независимости и свободы».
В ходе визита представители России и Вьетнама планируют обсудить совместное производство электронных ускорителей для промышленности и медицины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru