Медведев порадовался отказу Украины от переговоров с Россией
Россия благодаря действиям Киева сможет довести специальную военную операцию до конца «бандеровского режима» и «неонацистской идеологии». Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Политик порадовался, что во главе «разлагающегося трупа Украины» стоят «недалекие манкурты», которые «молятся» на западных союзников, выдвинули нежизнеспособную «формулу мира» и отвергают другие варианты урегулирования ситуации, а также запретили переговоры с Россией.
Медведев подчеркнул, что это позволит Москве довести начатое в СВО до конца.
«До физического конца всех мерзавцев, погубивших огромное количество своих граждан ради украденных у Запада денег и для удовлетворения своих болезненных амбиций», — написал политик в своем Telegram-канале.
Ранее Медведев поздравил россиян с Днем Военно-морского флота и призвал врагов РФ молиться за отечественных моряков, которые не дают «разгореться мировому ядерному пожару», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru