Медведев порадовался отказу Украины от переговоров с Россией

Политик порадовался, что во главе «разлагающегося трупа Украины» стоят «недалекие манкурты», которые «молятся» на западных союзников, выдвинули нежизнеспособную «формулу мира» и отвергают другие варианты урегулирования ситуации, а также запретили переговоры с Россией.

Медведев подчеркнул, что это позволит Москве довести начатое в СВО до конца.

«До физического конца всех мерзавцев, погубивших огромное количество своих граждан ради украденных у Запада денег и для удовлетворения своих болезненных амбиций», — написал политик в своем Telegram-канале.

Ранее Медведев поздравил россиян с Днем Военно-морского флота и призвал врагов РФ молиться за отечественных моряков, которые не дают «разгореться мировому ядерному пожару», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

