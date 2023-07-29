Медведев: Судебные процессы против России могут действительно стать поводом для войны

По его словам, Россия презирает МУС и желает ему скорейшей и мучительной смерти от недееспособности и бессилия.



«Ордеры, прокуроры, процессы против России — всё это забавы наших врагов, которыми они развлекают себя от бессилия. И все же надо помнить — это потенциально опасные игрища. И такого рода действия могут в какой-то момент действительно стать casus belli», — написал зампред.

Ранее Медведев в своем Telegram-канале высмеял прошедшие на днях в США слушания о контактах с неопознанными летающими объектами, напоминают «Известия».

