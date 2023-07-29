Медведев: Судебные процессы против России могут действительно стать поводом для войны
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал опасным для мира на всей планете решение МУС о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина.
По его словам, Россия презирает МУС и желает ему скорейшей и мучительной смерти от недееспособности и бессилия.
«Ордеры, прокуроры, процессы против России — всё это забавы наших врагов, которыми они развлекают себя от бессилия. И все же надо помнить — это потенциально опасные игрища. И такого рода действия могут в какой-то момент действительно стать casus belli», — написал зампред.
Ранее Медведев в своем Telegram-канале высмеял прошедшие на днях в США слушания о контактах с неопознанными летающими объектами, напоминают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru