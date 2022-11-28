Медведев пообещал организовать Подоляку прямое включение из крымского СИЗО

По его словам, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк действительно может провести прямой эфир из Крыма, но только находясь при этом в СИЗО.

«Можно организовать такое прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из «Лефортово», — написал Медведев.

Ранее зампред Совбеза заявил, что «марьяж США и Европы» имеет все шансы завершиться «грязным скандалом и муторным разделом совместно нажитого имущества», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

