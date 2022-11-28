Медведев пообещал организовать Подоляку прямое включение из крымского СИЗО

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своих соцсетях заявил, что «украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест».

Медведев «предельно ясно» ответил Киеву на планы вернуть Крым

По его словам, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк действительно может провести прямой эфир из Крыма, но только находясь при этом в СИЗО.

«Можно организовать такое прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из «Лефортово», — написал Медведев.

Ранее зампред Совбеза заявил, что «марьяж США и Европы» имеет все шансы завершиться «грязным скандалом и муторным разделом совместно нажитого имущества», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияКрымСИЗОУкраинаДмитрий Медведев
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