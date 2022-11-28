Медведев пообещал организовать Подоляку прямое включение из крымского СИЗО
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своих соцсетях заявил, что «украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест».
По его словам, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк действительно может провести прямой эфир из Крыма, но только находясь при этом в СИЗО.
«Можно организовать такое прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из «Лефортово», — написал Медведев.
Ранее зампред Совбеза заявил, что «марьяж США и Европы» имеет все шансы завершиться «грязным скандалом и муторным разделом совместно нажитого имущества», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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