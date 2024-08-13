Медведев пообещал Киеву наказание за нападение на Курскую область

Украина совершила террористическую вылазку на территорию РФ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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По его словам, за это Киев понесёт заслуженное наказание с «разными последствиями».

«Такое наказание, которое предполагает самые разные последствия для тех, кто это сделал, включая руководство киевского режима», - заключил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что своими действиями в Курской области Украина стремиться улучшить свои переговорные позиции в будущем, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
ТЕГИ:СпецоперацияКурская ОбластьРоссияУкраинаДмитрий Медведев

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