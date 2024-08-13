По его словам, за это Киев понесёт заслуженное наказание с «разными последствиями».

«Такое наказание, которое предполагает самые разные последствия для тех, кто это сделал, включая руководство киевского режима», - заключил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что своими действиями в Курской области Украина стремиться улучшить свои переговорные позиции в будущем, сообщает «Свободная пресса».