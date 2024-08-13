Медведев пообещал Киеву наказание за нападение на Курскую область
Украина совершила террористическую вылазку на территорию РФ. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, за это Киев понесёт заслуженное наказание с «разными последствиями».
«Такое наказание, которое предполагает самые разные последствия для тех, кто это сделал, включая руководство киевского режима», - заключил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что своими действиями в Курской области Украина стремиться улучшить свои переговорные позиции в будущем, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru