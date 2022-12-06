Медведев сообщил, что сам пишет посты для своего Telegram-канала

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что сам пишет посты в своём Telegram-канале. Об этом он рассказал на встрече с активистами «Молодой гвардии «Единой России» и «Волонтёрской роты «Боевого братства».

«Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: «Ты что, сбрендил, что ли?». Только я могу такое сделать», - приводит его слова RT.