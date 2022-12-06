Медведев сообщил, что сам пишет посты для своего Telegram-канала
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что сам пишет посты в своём Telegram-канале. Об этом он рассказал на встрече с активистами «Молодой гвардии «Единой России» и «Волонтёрской роты «Боевого братства».
«Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: «Ты что, сбрендил, что ли?». Только я могу такое сделать», - приводит его слова RT.
При этом он отметил, что в целом у него, конечно, есть помощники.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал украинские спецслужбы «сатанистами» и напомнил слова Писания. В своём Telegram-канале он указал на то, Служба безопасности Украины (СБУ) добрались до канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и начала гонения на служителей церкви и прихожан.
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