Медведев спрогнозировал смену системы финансов в мире

Прежней финансовой системы в мире не останется – слишком сильно себя скомпрометировали ее экс-гаранты, которые «подмочили свою репутацию». Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

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Он отметил, что, пока «оппоненты» РФ продолжают «бесплодно трудиться», мировая финансовая система постепенно движется к новому направлению в экономических отношениях.

Ранее завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ им. Ломоносова Елена Ведута в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что в результате кризиса мир разделится на группы, в которых будет действовать своя валюта, рассчитанная методом валютной корзины, и если Россия первой пойдет по такому пути, то она скоро преодолеет переломный момент.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:ПолитикаЭкономикаФинансыСовет Безопасности РФ Дмитрий Медведев
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