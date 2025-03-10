Дания заявила о готовности направить миротворцев на Украину при необходимости
Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Копенгаген рассматривает возможность отправки своих войск на Украину для поддержания мира, если подобная инициатива станет частью общеевропейских усилий. Его слова привела телерадиокомпания DR.
По словам главы МИД, участие Дании в потенциальной миротворческой миссии может стать актуальным, если для заключения перемирия или мирного соглашения потребуется присутствие европейских сил. При этом он подчеркнул, что речь идет лишь о принципиальной готовности.
Министр обороны Дании Тролс Лунд Поульсен, в свою очередь, уточнил, что конкретных решений по этому вопросу на сегодняшний день не принято. Он отметил, что возможные действия будут зависеть от развития ситуации.
В феврале премьер-министр Дании Метте Фредериксен призывала США направить на Украину войска для поддержания мира. Между тем в российской Службе внешней разведки утверждали, что страны Запада намерены развернуть в Украине контингент численностью до 100 тысяч человек, что, по оценке СВР, станет фактической оккупацией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что размещение миротворцев возможно лишь при согласии сторон конфликта и на данный момент преждевременно обсуждать такую возможность, передает
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru