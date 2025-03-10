Дания заявила о готовности направить миротворцев на Украину при необходимости

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Копенгаген рассматривает возможность отправки своих войск на Украину для поддержания мира, если подобная инициатива станет частью общеевропейских усилий. Его слова привела телерадиокомпания DR.

По словам главы МИД, участие Дании в потенциальной миротворческой миссии может стать актуальным, если для заключения перемирия или мирного соглашения потребуется присутствие европейских сил. При этом он подчеркнул, что речь идет лишь о принципиальной готовности.