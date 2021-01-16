Медведев: Отношения между России и США будут «крайне холодными»

Медведев оценивает позицию избранного президента США Джо Байдена по отношению к России «откровенно недружественной» и даже «агрессивной». Глава Совбеза подчеркнул, что риторика Байдена была такой всегда. Медведев также обратил внимание на состав команды нового президента США, в которую вошли люди, не заинтересованные в улучшении отношений с Россией.

Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в интервью НСН заявил, что внешняя политика США при Байдене радикально не поменяется.

«Многие аспекты российско-американских отношений закреплены законодательным путем, в частности, санкции, которые будут исполняться. Они даже к военному бюджету присовокупили ряд санкций против "Северного потока-2". По другим направлениям возможны изменения. Байден заявлял в ходе избирательной кампании, что он готов продлить договор об ограничении стратегических вооружений. А так все остается как есть», - добавил американист.

