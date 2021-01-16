Медведев: Отношения между России и США будут «крайне холодными»
По мнению председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, отношения России и США будут «крайне холодными» в ближайшее время. При этом, он отметил в статье для ТАСС, что Москва готова работать с любым президентом Соединенных Штатов.
Медведев оценивает позицию избранного президента США Джо Байдена по отношению к России «откровенно недружественной» и даже «агрессивной». Глава Совбеза подчеркнул, что риторика Байдена была такой всегда. Медведев также обратил внимание на состав команды нового президента США, в которую вошли люди, не заинтересованные в улучшении отношений с Россией.
Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в интервью НСН заявил, что внешняя политика США при Байдене радикально не поменяется.
«Многие аспекты российско-американских отношений закреплены законодательным путем, в частности, санкции, которые будут исполняться. Они даже к военному бюджету присовокупили ряд санкций против "Северного потока-2". По другим направлениям возможны изменения. Байден заявлял в ходе избирательной кампании, что он готов продлить договор об ограничении стратегических вооружений. А так все остается как есть», - добавил американист.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru