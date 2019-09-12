Медведев отменил все советские акты. Новые оказались не лучше
Руслан Хасбулатов заявил в эфире НСН, что нормативные акты в России не исполняются и принимаются лишь «для галочки».
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов, принятых во времена СССР и РСФСР. Они окончательно утратят силу до конца текущего года.
Часть документа утратила силу еще в 2017 году. Речь, в частности, идет о документах, принятых в период с 1929 по 1989 год. Например, о семичасовом рабочем днем, об условиях труда работников мелкорозничной торговой сети, об упорядочении выплат сотрудникам гражданского воздушного флота и другие.
Бывший председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов заявил в эфире НСН, что замена устаревших нормативных актов нормальный процесс, который должен проводиться по мере необходимости. Однако нынешние акты, считает он, гораздо хуже советских. В качестве примера он привел так называемые майские указы.
«За последние 20 лет они ввели огромное количество совершенно искусственных, мусорных регулятивных норм, которые затрудняют деятельность бизнес-сообществ. Я помню, я писал об этом, когда критиковал президентские указы, которые систематически не выполняются, а более того, наносят вред», - заявил Хасбулатов.
Ранее стало известно, что майские указы в полном объеме выполняются только в четырех российских регионах – Ленинградской и Пензенской областях, Алтайском крае и Чечня.
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН объяснил такую картину как нехваткой средств, так и осознанным саботажем региональных властей на местах.
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