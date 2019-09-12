Медведев отменил все советские акты. Новые оказались не лучше

Бывший председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов заявил в эфире НСН, что замена устаревших нормативных актов нормальный процесс, который должен проводиться по мере необходимости. Однако нынешние акты, считает он, гораздо хуже советских. В качестве примера он привел так называемые майские указы.

«За последние 20 лет они ввели огромное количество совершенно искусственных, мусорных регулятивных норм, которые затрудняют деятельность бизнес-сообществ. Я помню, я писал об этом, когда критиковал президентские указы, которые систематически не выполняются, а более того, наносят вред», - заявил Хасбулатов.

Ранее стало известно, что майские указы в полном объеме выполняются только в четырех российских регионах – Ленинградской и Пензенской областях, Алтайском крае и Чечня.

Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН объяснил такую картину как нехваткой средств, так и осознанным саботажем региональных властей на местах.

