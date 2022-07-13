Медведев о решении ЕС по транзиту в Калининград: разум победил пещерную русофобию

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал информацию о том, что ЕС разрешил транзит грузов в Калининград через территорию Литвы.

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По мнению Медведева, это решение - редкий пример того, «когда разум победил пещерную русофобию».

Как считает политик, в ЕС нехотя признали справедливость требований России. Он также предположил, что в Брюсселе испугались «потерять выгодный транзит по территории России».

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ФОТО: РИА Новости
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