СМИ: Мощный взрыв прогремел в одесском порту

Мощный взрыв произошел в одесском порту в ходе предполагаемого визита украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщил Telegram-канал «Типичная Одесса».

Отмечается, что воздушная тревога была объявлена в Одессе в 11:41 мск. Взрыв произошел спустя четыре минуты.

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О предполагаемом приезде Зеленского в момент взрыва сообщили одесские Telegram-каналы. Они опубликовали видео, на котором заметен кортеж, состоящий из нескольких микроавтобусов и лимузинов.

Ранее украинские СМИ сообщали о крупном пожаре в Левобережной части Киева.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаВзрывОдесса

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