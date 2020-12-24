Медведев не подавал заявление о получении мандата сенатора

Замглавы Совбеза России, бывший президент РФ Дмитрий Медведев пока не направлял в Совет Федерации заявление о желании стать пожизненным сенатором. Об этом сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Она добавила, что такое право у него сохраняется.