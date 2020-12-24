Медведев не подавал заявление о получении мандата сенатора
Замглавы Совбеза России, бывший президент РФ Дмитрий Медведев пока не направлял в Совет Федерации заявление о желании стать пожизненным сенатором. Об этом сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
Она добавила, что такое право у него сохраняется.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет сложившему полномочия главе государства стать пожизненным сенатором в Совфеде, сообщает РИА ФАН. Такую возможность будет иметь и экс-глава государства Дмитрий Медведев, так как документ также касается президентов, полномочия которых были прекращены до принятия закона.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru