Медведев не подавал заявление о получении мандата сенатора

Замглавы Совбеза России, бывший президент РФ Дмитрий Медведев пока не направлял в Совет Федерации заявление о желании стать пожизненным сенатором. Об этом сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Она добавила, что такое право у него сохраняется.

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Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет сложившему полномочия главе государства стать пожизненным сенатором в Совфеде, сообщает РИА ФАН. Такую возможность будет иметь и экс-глава государства Дмитрий Медведев, так как документ также касается президентов, полномочия которых были прекращены до принятия закона.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Совет Федерации РФДмитрий Медведев
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