Медведев назвал западных лидеров «пособниками нацистов»
Лидеры западных стран, поддерживающие Украину — «прямые и явные пособники нацистов». Об этом заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Политик обратил внимание, что киевские власти все чаще говорят о необходимости «привлечь к ответственности» всех русских.
«Где-то такое уже было, а? Бандероукраину поддерживают почти все начальники западных стран ... Отношение к ним нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции», — написал Медведев в Telegram.
Зампред Совбеза призвал не предаваться мечтам, «как мы когда-то ... заживем большой полиаморной семьей с небинарными гендерами».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru