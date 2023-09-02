Медведев назвал западных лидеров «пособниками нацистов»

Политик обратил внимание, что киевские власти все чаще говорят о необходимости «привлечь к ответственности» всех русских.

«Где-то такое уже было, а? Бандероукраину поддерживают почти все начальники западных стран ... Отношение к ним нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции», — написал Медведев в Telegram.

Зампред Совбеза призвал не предаваться мечтам, «как мы когда-то ... заживем большой полиаморной семьей с небинарными гендерами».

