Медведев назвал западных лидеров «пособниками нацистов»

Лидеры западных стран, поддерживающие Украину — «прямые и явные пособники нацистов». Об этом заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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Политик обратил внимание, что киевские власти все чаще говорят о необходимости «привлечь к ответственности» всех русских.

«Где-то такое уже было, а? Бандероукраину поддерживают почти все начальники западных стран ... Отношение к ним нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции», — написал Медведев в Telegram.

Зампред Совбеза призвал не предаваться мечтам, «как мы когда-то ... заживем большой полиаморной семьей с небинарными гендерами».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:УкраинаСовет Безопасности РФ Дмитрий Медведев

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