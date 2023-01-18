Медведев назвал условия для новых переговоров России и Украины
Необходимыми условиями для переговоров России и Украины являются признание Киевом результатов самоопределения жителей республик Донбасса и бывших украинских территорий, а также выработка «специальных международных норм». Об этом заявил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Ранее представитель президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Киев не отказывается от переговоров с Москвой, однако они должны основываться на «определенном количестве принципов», в том числе уважении к Уставу ООН, территориальной целостности и суверенитету, напоминает RT.
«Опять вспоминают принципы международного права как основу для ведения переговоров. Универсальные принципы публичного права народов, безусловно, важны, но проблема всегда была в их толковании», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
По мнению политика, как минимум два содержащихся в Уставе ООН принципа по-разному понимаются Россией и «враждебными странами»: принципы самоопределения наций (в части бывших регионов Украины) и добросовестного исполнения международных обязательств (в части Минских договоренностей).
Медведев подчеркнул, что для новых переговоров сторон требуется согласие по двум аспектам. Как отметил политик, необходимо «признание (или как минимум молчаливое принятие)» результатов самоопределения жителей бывших украинских территорий, а также создание норм, «рассчитанных на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения».
«Как это было, скажем, при подготовке Устава ООН в 1945 году. По сути, это создание новых международных правил, дополняющих систему норм jus cogens (императивных норм. - НСН)», — заключил зампред Совбеза.
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