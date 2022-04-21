Медведев назвал «упоротым» главу СНБО, угрожавшего ударить по Крымскому мосту

Комментируя высказывания Данилова о возможности ракетного удара по Крымскому мосту он заявил, что Россия непременно ответит на подобные действия.

«Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», - написал Медведев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Данилова «анонсированием теракта» и отметил, что эти заявления подлежат правовой проверке, сообщает RT.