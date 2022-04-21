Медведев назвал «упоротым» главу СНБО, угрожавшего ударить по Крымскому мосту
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале назвал «упоротым украинским начальником» главу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова.
Комментируя высказывания Данилова о возможности ракетного удара по Крымскому мосту он заявил, что Россия непременно ответит на подобные действия.
«Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», - написал Медведев.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Данилова «анонсированием теракта» и отметил, что эти заявления подлежат правовой проверке, сообщает RT.
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