СМИ: 13 человек пострадали из-за атаки БПЛА на Белгород
13 человек, среди которых двое детей, получили травмы из-за атаки беспилотных летательных аппаратов на Белгород, сообщает Telegram-канал Mash.
Четверых раненых увезли в больницы. Четырёхлетний мальчик получил осколочные ранения груди. Девятилетнему ребёнку и ещё троим взрослым медики оказали помощь на месте, остальных везут в больницы.
Кроме того, два автомобиля загорелись на парковке у многоэтажного жилого дома, ещё один пожар вспыхнул в частном доме. Пламя тушат спасатели.
По предварительным данным, беспилотники повредили больше четырёх многоэтажек, административное здание, социальный и коммерческий объекты.
Ранее ВС России сбили 35 беспилотников ВСУ над Севастополем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- European Aquatics: Россия может принять ЧЕ-2028 по водным видам спорта
- «Быстро подстраиваются»: Как «китайцы» справятся с поломками из-за низкокачественного топлива
- СМИ: Студия актера Александра Невского ушла в убыток на $19 млн
- В АТОР назвали десять самых удивительных природных локаций в России
- МО РФ: «Герани» поразили нефтедобывающие предприятия в Сумской области
- СМИ: Порядка 27 человек пострадали на фестивале фейерверков в Испании
- Потребление мяса в России обновило максимум и превысило 100 кг на человека в год
- МИД России заявил о прямой военной поддержке Украины со стороны Румынии
- В Иране показали первое за пять месяцев видео с верховным лидером страны
- Глава Минобороны Финляндии отказал Украине в ракетах для Patriot