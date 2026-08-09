СМИ: 13 человек пострадали из-за атаки БПЛА на Белгород

Четверых раненых увезли в больницы. Четырёхлетний мальчик получил осколочные ранения груди. Девятилетнему ребёнку и ещё троим взрослым медики оказали помощь на месте, остальных везут в больницы.

Кроме того, два автомобиля загорелись на парковке у многоэтажного жилого дома, ещё один пожар вспыхнул в частном доме. Пламя тушат спасатели.

По предварительным данным, беспилотники повредили больше четырёх многоэтажек, административное здание, социальный и коммерческий объекты.

Ранее ВС России сбили 35 беспилотников ВСУ над Севастополем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

