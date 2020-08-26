Медведев назвал углеродный налог «скрытым протекционизмом»

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает вводимый Евросоюзом углеродный налог «скрытым протекционизмом под очень благовидным предлогом».

В ходе совещания, посвященного вопросу введения углеродного налога в ЕС с 2025 года Медведев заявил, что это станет препятствием для доступа товаров из России на рынок Европы, передает РИА Новости.

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По его словам, этот механизм противоречит нормам действующих международных соглашений, если будет введен без каких-либо ограничений и комментариев, отмечает RT.

Ранее Дмитрий Медведев раскрыл мотивы признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. По его словам, нельзя было допустить превращения Закавказья в «пороховую бочку» в 2008 году.


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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:Дмитрий МедведевСовбез РФ Налоги
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