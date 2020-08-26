Медведев назвал углеродный налог «скрытым протекционизмом»

По его словам, этот механизм противоречит нормам действующих международных соглашений, если будет введен без каких-либо ограничений и комментариев, отмечает RT.

Ранее Дмитрий Медведев раскрыл мотивы признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. По его словам, нельзя было допустить превращения Закавказья в «пороховую бочку» в 2008 году.



