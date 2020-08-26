Медведев назвал углеродный налог «скрытым протекционизмом»
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает вводимый Евросоюзом углеродный налог «скрытым протекционизмом под очень благовидным предлогом».
В ходе совещания, посвященного вопросу введения углеродного налога в ЕС с 2025 года Медведев заявил, что это станет препятствием для доступа товаров из России на рынок Европы, передает РИА Новости.
По его словам, этот механизм противоречит нормам действующих международных соглашений, если будет введен без каких-либо ограничений и комментариев, отмечает RT.
Ранее Дмитрий Медведев раскрыл мотивы признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. По его словам, нельзя было допустить превращения Закавказья в «пороховую бочку» в 2008 году.
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