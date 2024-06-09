Медведев назвал Шольца ничтожеством
9 июня 202402:33
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в Telegram, что канцлер ФРГ Олаф Шольц ничтожество.
Политик призвал его покаяться перед жителями Украины.
Так Медведев прокомментировал заявления главы правительства Германии о том, что Украину нельзя поставить на колени.
«Стыдно. Ему бы, говнюку, просто встать на колени и покаяться перед украинцами», — написал зампред.
Ранее Медведев пригрозил странам НАТО тактическим ядерным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru