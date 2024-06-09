Медведев назвал Шольца ничтожеством

Политик призвал его покаяться перед жителями Украины.

Так Медведев прокомментировал заявления главы правительства Германии о том, что Украину нельзя поставить на колени.

«Стыдно. Ему бы, говнюку, просто встать на колени и покаяться перед украинцами», — написал зампред.

Ранее Медведев пригрозил странам НАТО тактическим ядерным оружием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

