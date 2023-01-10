Медведев заявил о необходимости более быстрой модернизации танков

На совещании рабочей группы военно-промышленной комиссии он указал, что противники РФ профинансировали модернизацию ста танков Т-72 для Украины.

«Обратил сегодня внимание... наши противники профинансировали модернизацию ста танков Т-72... Не каких-то иностранных танков, а Т-72... из советского наследия. То есть по сути наши противники занимаются тем же самым и мы в этом смысле должны действовать быстрее, настойчивее и эффективнее», - подчеркнул он.

Ранее «Польское радио» заявило, что Польша поставила Украине более 200 танков Т-72, а также несколько десятков боевых машин пехоты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

