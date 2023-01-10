Медведев заявил о необходимости более быстрой модернизации танков

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, заявил, что Россия должна действовать эффективнее в вопросах производства и ремонта своих танков, сообщает РИА Новости.

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На совещании рабочей группы военно-промышленной комиссии он указал, что противники РФ профинансировали модернизацию ста танков Т-72 для Украины.

«Обратил сегодня внимание... наши противники профинансировали модернизацию ста танков Т-72... Не каких-то иностранных танков, а Т-72... из советского наследия. То есть по сути наши противники занимаются тем же самым и мы в этом смысле должны действовать быстрее, настойчивее и эффективнее», - подчеркнул он.

Ранее «Польское радио» заявило, что Польша поставила Украине более 200 танков Т-72, а также несколько десятков боевых машин пехоты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияМодернизацияДмитрий МедведевТанки
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