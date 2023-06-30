Моравецкий: Польша намерена разместить у себя американское ядерное оружие

Польша обращается с просьбой к Североатлантическому альянсу одобрить размещение на территории республики американского ядерного оружия. Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

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По словам главы правительства Польши, это станет симметричным ответом на размещение российского оружия в Белоруссии.

При этом Моравецкий отметил, что хотел бы, чтобы ядерное оружие было размещено в республике как можно скорее.

«Это, прежде всего, должно быть решение наших американских партнеров», - добавил польский премьер.

Ранее стало известно, что Польша получит первые Abrams из США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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