Моравецкий: Польша намерена разместить у себя американское ядерное оружие

По словам главы правительства Польши, это станет симметричным ответом на размещение российского оружия в Белоруссии.

При этом Моравецкий отметил, что хотел бы, чтобы ядерное оружие было размещено в республике как можно скорее.

«Это, прежде всего, должно быть решение наших американских партнеров», - добавил польский премьер.

Ранее стало известно, что Польша получит первые Abrams из США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

