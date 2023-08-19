Медведев назвал поражение Запада на Украине неизбежным

Он назвал Украину террористическим государством и призвал его уничтожить.



«Оно должно быть уничтожено дотла. Вернее так, чтобы даже пепла от него не осталось. Чтобы эта мерзость никогда, ни при каких условиях не могла возродиться», - написал политик в своих соцсетях.

Ранее Дмитрий Медведев назвал смелыми и точными слова бывшего президента Франции Николя Саркози о том, что возвращение Украиной Крыма — не более, чем иллюзия. Об этом Медведев заявил на своей англоязычной странице в соцсети X (бывший Twitter), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

