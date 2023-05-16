Медведев назвал неактуальным Договор ДОВСЕ

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ДОВСЕ давно утратил свою актуальность, и теперь Москве ничто не мешает размещать оружие в любой части страны.

Россия денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе
«Госдума денонсировала ДОВСЕ. Туда ему и дорога. Этот документ утратил для нас актуальность еще в 2007 году», - написал в своем Telegram-канале Медведев.

Депутаты во вторник приняли закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее российское внешнеполитическое ведомство назвало ДОВСЕ безнадежно устаревшим.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
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