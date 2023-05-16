Медведев назвал неактуальным Договор ДОВСЕ
16 мая 202313:46
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ДОВСЕ давно утратил свою актуальность, и теперь Москве ничто не мешает размещать оружие в любой части страны.
«Госдума денонсировала ДОВСЕ. Туда ему и дорога. Этот документ утратил для нас актуальность еще в 2007 году», - написал в своем Telegram-канале Медведев.
Депутаты во вторник приняли закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее российское внешнеполитическое ведомство назвало ДОВСЕ безнадежно устаревшим.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru