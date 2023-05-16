Россия денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Он обвинил Вашингтон и Брюссель в разрушении глобальной системы обеспечения безопасности. Политик напомнил, что участники НАТО, создавая альянс в 1949 году, заявляли, что делают это исключительно в оборонительных целях.

«На деле - блок оказался волком в овечьей шкуре. Только нападал и наступал, приносил страдания людям, разрушал государства: Югославию, Афганистан, Ливию, Ирак, Сирию», - написал Володин.

Депутат также обвинил США в дестабилизации ситуации в мире, накачивая Украину различными видами вооружения, и добавил, что Вашингтон «провоцирует глобальную катастрофу».