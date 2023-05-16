Россия денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе
Депутаты Госдумы приняли решение денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он обвинил Вашингтон и Брюссель в разрушении глобальной системы обеспечения безопасности. Политик напомнил, что участники НАТО, создавая альянс в 1949 году, заявляли, что делают это исключительно в оборонительных целях.
«На деле - блок оказался волком в овечьей шкуре. Только нападал и наступал, приносил страдания людям, разрушал государства: Югославию, Афганистан, Ливию, Ирак, Сирию», - написал Володин.
Депутат также обвинил США в дестабилизации ситуации в мире, накачивая Украину различными видами вооружения, и добавил, что Вашингтон «провоцирует глобальную катастрофу».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru