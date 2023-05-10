В МИД назвали ДОВСЕ безнадежно устаревшим
В МИД России заявили, что судьба Договора об обычных вооружениях в Европе назрел давно.
«Он безнадежно устарел», - цитирует заявление МИД РИА Новости.
Россия денонсирует ДОВСЕ. Президент России Владимир Путин назначил ответственным по этому вопросу при рассмотрении в парламенте замглавы МИД Рябкова.
ДОВСЕ устанавливал квоты для государств, подписавших его (в том числе для членов НАТО, а также для России), по пяти категориям обычных вооружений и техники в обычных вооружённых силах государств-участников в районе применения Договора. Он касается боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолётов и боевых самолётов. Законопроект уже внесен в Госдуму.
Ранее сенатор, экс-уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов в беседе с НСН заявил, что вина за денонсацию Россией Договора об обычных вооружениях в Европе лежит на западных странах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru