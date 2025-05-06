Студия Marvel переименовала «Громовержцев» в «Новых мстителей» после выхода фильма

Мировая премьера проекта состоялась 2 мая. Однако смысл его названия решили раскрыть только после первых успешных показов. На обновленных рекламных плакатах название «Громовержцы» перечеркнуто, и также заявлено, что в кинотеатрах уже идут «Новые Мстители» от Marvel Studios.

Теперь новая легендарная команда супергероев состоит из Агента США, Елены Беловой, Красного Стража, Призрака, Таскмастера и Часового. Известно, что следующим общим фильмом для персонажей станет картина «Мстители: Судный день». Антагониста в фильме сыграет Роберт Дауни-младший, который ранее воплощал Железного человека в предыдущей четвертой эре «Мстителей».

Новый кинокомикс от Marvel «Громовержцы*» по итогам выходных возглавил прокат в США, а также стартовал на всех ключевых мировых рынках. Фильм с бюджетом $180 млн за первый уикенд уже заработал в мире больше $160 млн. В России картина не выйдет в официальный прокат из-за санкций со стороны США.

Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметил, что успех нового фильм от студии Marvel «Громовержцы*» не связан с обилием в картине героев с русскими корнями.

