Студия Marvel переименовала «Громовержцев» в «Новых мстителей» после выхода фильма
В ночь с 4 на 5 мая студия Marvel изменила билборды фильма «Громовежцы*» в США, уточнив, что герои картины – «Новые мстители».
Мировая премьера проекта состоялась 2 мая. Однако смысл его названия решили раскрыть только после первых успешных показов. На обновленных рекламных плакатах название «Громовержцы» перечеркнуто, и также заявлено, что в кинотеатрах уже идут «Новые Мстители» от Marvel Studios.
Теперь новая легендарная команда супергероев состоит из Агента США, Елены Беловой, Красного Стража, Призрака, Таскмастера и Часового. Известно, что следующим общим фильмом для персонажей станет картина «Мстители: Судный день». Антагониста в фильме сыграет Роберт Дауни-младший, который ранее воплощал Железного человека в предыдущей четвертой эре «Мстителей».
Новый кинокомикс от Marvel «Громовержцы*» по итогам выходных возглавил прокат в США, а также стартовал на всех ключевых мировых рынках. Фильм с бюджетом $180 млн за первый уикенд уже заработал в мире больше $160 млн. В России картина не выйдет в официальный прокат из-за санкций со стороны США.
Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметил, что успех нового фильм от студии Marvel «Громовержцы*» не связан с обилием в картине героев с русскими корнями.
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