Умерла 11-летняя бразильская актриса Миллена Брандао
Бразильская актриса Миллена Брандао умерла в возрасте 11 лет. Об этом пишет портал TMZ.
«Миллена Брандао... умерла после перенесенных множественных сердечных приступов», – отмечает издание.
По данным СМИ, с 24 апреля у юной актрисы появились сильные головные боли, потеря аппетита, сонливость. Девочку доставили в больницу, но точный диагноз ей так и не поставили. Отмечается, что Брандао умерла 2 мая, за несколько дней девочка перенесла не менее 13 остановок сердца.
Миллена Брандао была известна по роли в сериале «Единомышленники», отмечает РЕН ТВ. Проект вышел в 2019 году на платформе Netflix.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru