Под Белгородом на месте крушения Ил-76 обнаружены первые тела погибших

Первые тела погибших в крушении Ил-76 под Белгородом найдены в радиуса полутора-двух километров от места падения самолета, пишет Telegram-канал Baza.

«Удар по пленным!»: Кто стоит за крушением Ил-76 в Белгородской области

Уточняется, что к месту происшествия подъехали три грузовика, место падения сейчас оцеплено.

В свою очередь власти Корочанского района, где произошло приземление обломков, уточнили, что при падении самолета никто из жителей не пострадал.

Ранее днем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все находившиеся на борту сбитого Ил-76 люди погибли. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: фото из соцсетей
ТЕГИ:ВСУБелгородская областьИл-76

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