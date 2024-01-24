Под Белгородом на месте крушения Ил-76 обнаружены первые тела погибших

Уточняется, что к месту происшествия подъехали три грузовика, место падения сейчас оцеплено.

В свою очередь власти Корочанского района, где произошло приземление обломков, уточнили, что при падении самолета никто из жителей не пострадал.

Ранее днем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все находившиеся на борту сбитого Ил-76 люди погибли. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

