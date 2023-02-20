Медведев назвал Байдена стариком из-за океана

«Байден, предварительно получив гарантии сохранности, съездил наконец в Киев. Обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Экс-президент России отметил, что Украина уже превратилась в «странное образование». Хотя еще в 2001 году, по словам Медведева, там проживали 48,5 миллионов человек.

«По оценкам различных экспертов, уехало в общей сложности от 15 до 20 млн человек. Поэтому население того странного образования, которое известно под именем Окраины, в настоящее время 20–25 млн человек, не более», - отметил Медведев.

Политик считает, что в данном случае люди важнее.

«Они неподвластны ни старику из-за океана, ни банде наркоманов с Банковой. Их массовый отъезд и есть ответ на вопрос, за кем будущее», - резюмировал Медведев.

Американские СМИ со ссылкой на Белый дом сообщают, что перед поездкой Джозефа Байдена в Киев его администрация связывалась с Россией для исключения просчетов. Сенатор Андрей Климов в беседе с НСН заявил, что Россия – цивилизованное государство и охотой за политическими деятелями, в отличие от США, не занимается.

20 февраля Байден посетил Киев. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским он анонсировал новую военную помощь в размере 500 миллионов долларов.

