Медведев назвал Байдена и Макрона соучастниками теракта в «Крокусе»
Лидеры США, Франции, Великобритании и Германии являются соучастниками теракта в «Крокус Сити Холле», считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
Политик прокомментировал кадры допроса террористов, показанные по Первому каналу. Обвиняемые заявили, что после нападения на концертный зал они пытались уехать в Киев.
«Почтенные лидеры США и стран Европы, вам недостаточно заявлений террористов, рассказавших об обещанном в Киеве миллионе рублей и <…> окне на границе России и Украины?» - заявил Медведев.
Он назвал соучастниками теракта президента США Джо Байдена, лидера Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Риши Сунака и канцлера Германии Олафа Шольца.
Первый канал продемонстрировал кадры допроса обвиняемых в теракте в «Крокусе» вечером 7 апреля. Нападавшие рассказали, что их должны были встретить люди, которые помогут перейти границу с Украиной, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru