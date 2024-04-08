Медведев назвал Байдена и Макрона соучастниками теракта в «Крокусе»

Политик прокомментировал кадры допроса террористов, показанные по Первому каналу. Обвиняемые заявили, что после нападения на концертный зал они пытались уехать в Киев.

«Почтенные лидеры США и стран Европы, вам недостаточно заявлений террористов, рассказавших об обещанном в Киеве миллионе рублей и <…> окне на границе России и Украины?» - заявил Медведев.

Он назвал соучастниками теракта президента США Джо Байдена, лидера Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Риши Сунака и канцлера Германии Олафа Шольца.

Первый канал продемонстрировал кадры допроса обвиняемых в теракте в «Крокусе» вечером 7 апреля. Нападавшие рассказали, что их должны были встретить люди, которые помогут перейти границу с Украиной, передает «Радиоточка НСН».

