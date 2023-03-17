Медведев: Москва против практики вмешательства во внутренние дела государств
Россия выступает против практики отдельных стран вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и продолжит добиваться отказа от таких действий. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании коллегии Минюста РФ, сообщает РИА Новости.
По его словам, Москва и дальше будет выступать за формирование многополярного мира и за сохранение международной системы права.
«Россия будет препятствовать искажению общепризнанных норм и пересмотра устава в ООН», - добавил экс-президент РФ.
Ранее, как сообщала НСН, Дмитрий Медведев заявил, что цивилизация не может существовать без России.
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