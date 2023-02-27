Медведев: Цивилизация не может существовать без России

Существование цивилизации без России исключено, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление бывшего президента РФ, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева.

Медведев допустил защиту России ядерным оружием

По его словам, данный вопрос будет решаться не на украинском фронте. Как отметил политик, в этом случае не должно быть никаких двусмысленностей, и мир без России «нам не нужен».

По словам Медведева, у Запада не получится похоронить Россию как СССР.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:Дмитрий Медведев
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