Медведев: Моравецкий слетел с катушек на почве русофобии
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил ввести санкции против членов польской политической партии «Право и справедливость» (PIS) и поддерживающих ее граждан. Слова Медведева приводит его помощник Олег Осипов.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава добивается в ЕС введения санкций в отношении всех членов партии «Единая Россия».
Комментируя идею Моравецкого, Медведев назвал его псевдопремьером, добавив, что тот «слетел с катушек на почве русофобии».
Зампред Совбеза РФ предложил подумать о симметричном ответе против всех членов польской правящей партии.
«Заодно всех негодяев в Польше перечислим поименно», — подчеркнул Медведев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru