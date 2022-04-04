Медведев: Моравецкий слетел с катушек на почве русофобии

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил ввести санкции против членов польской политической партии «Право и справедливость» (PIS) и поддерживающих ее граждан. Слова Медведева приводит его помощник Олег Осипов.

Премьер Польши призвал ввести санкции против всех членов «Единой России»

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава добивается в ЕС введения санкций в отношении всех членов партии «Единая Россия».

Комментируя идею Моравецкого, Медведев назвал его псевдопремьером, добавив, что тот «слетел с катушек на почве русофобии».

Зампред Совбеза РФ предложил подумать о симметричном ответе против всех членов польской правящей партии.

«Заодно всех негодяев в Польше перечислим поименно», — подчеркнул Медведев.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:Санкции Против РоссииПольшаДмитрий Медведев
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