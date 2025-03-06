Медведев: Макрон навсегда исчезнет в мае 2027 года

Президент Франции навсегда исчезнет в мае 2027 года и его не спохватятся, сообщил в социальной сети X заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Макрон начал дискуссию об использования ядерного оружия Франции для защиты ЕС

Так он отреагировал на слова французского лидера об угрозе Москвы. В мае 2027 года заканчивается второй срок Макрона на посту главы государства.

Ранее Макрон заявил, что РФ стала угрозой для Франции и Европы. По его словам, в ЕС пройдет обсуждение гарантий безопасности для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:ФранцияЭммануэль МакронДмитрий Медведев

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