Так он отреагировал на слова французского лидера об угрозе Москвы. В мае 2027 года заканчивается второй срок Макрона на посту главы государства.

Ранее Макрон заявил, что РФ стала угрозой для Франции и Европы. По его словам, в ЕС пройдет обсуждение гарантий безопасности для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

