Макрон начал дискуссию об использования ядерного оружия Франции для защиты ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о начале стратегических дебатов относительно использования ядерного оружия Франции для защиты стран Европейского союза.
В своем обращении к гражданам, которое транслировалось на сайте Елисейского дворца, он отметил, что решение о применении ядерного оружия всегда будет оставаться за президентом страны. Макрон подчеркнул важность обсуждения этой темы для обеспечения безопасности европейских союзников.
Лидер французской ультраправой партии Марин Ле Пен ранее выступила против вовлечения Франции в ядерное сдерживание на европейском уровне.
По ее мнению, Франция должна фокусироваться на сохранении ядерного арсенала исключительно для национальной обороны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru