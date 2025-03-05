Макрон начал дискуссию об использования ядерного оружия Франции для защиты ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о начале стратегических дебатов относительно использования ядерного оружия Франции для защиты стран Европейского союза.

В своем обращении к гражданам, которое транслировалось на сайте Елисейского дворца, он отметил, что решение о применении ядерного оружия всегда будет оставаться за президентом страны. Макрон подчеркнул важность обсуждения этой темы для обеспечения безопасности европейских союзников.

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Лидер французской ультраправой партии Марин Ле Пен ранее выступила против вовлечения Франции в ядерное сдерживание на европейском уровне.

По ее мнению, Франция должна фокусироваться на сохранении ядерного арсенала исключительно для национальной обороны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ЕвросоюзЯдерное ОружиеФранцияЭммануэль Макрон

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