Медведев: Формат G8 не подходит для решения мировых проблем
Глава кабмина РФ Дмитрий Медведев заявил, что формат G8 не подходит для решения мировых проблем. Об этом сообщает РИА Новости.
По его мнению, центральную роль должна играть ООН как ведущая международная организация. Медведев отметил, что формат «восьмерки», предполагающий дискуссию только крупных стран, не является приемлемым для решения мировых проблем.
Накануне сообщалось, что США планируют на предстоящую встречу группы семи (G7) в США в июне 2020 года могут пригласить Россию в статусе отдельного участника. В «Большую семёрку» входят Германия, Франция, США, Канада, Великобритания, Италия и Япония.
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