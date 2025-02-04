СМИ: Киев утратил большую часть территорий с редкоземельными металлами

На Украине большая часть территорий с редкоземельными металлами, в которых заинтересован Вашингтон, не находится под контролем Киева, сообщает УНИАН.

По данным Forbes, на апрель 2023 года совокупная стоимость полезных ископаемых страны оценивается в $15 трлн. Более 70% запасов приходятся на Донецкую и Луганскую народные республики и Днепропетровскую область.

Ранее Украина располагала самыми большими в Европе запасами титана и лития, который является одним из главных компонентов для производства разных элементов техники.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Украины гарантии по поставкам редкоземельных металлов в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

