Медведев через 15 лет оценил свое решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии
По словам заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, решение о конфликте с Грузией в 2008 году, признании независимости Абхазии и Южной Осетии имеют особое значение. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью RT и ТАСС.
«Эти даты, безусловно, имеют для меня особое значение. Главное, что не только для меня, но и для населения этих республик, тогда непризнанных территорий. 8 августа 2008 года начались военные действия, которые были вызваны той политикой и той агрессией, которую предприняла в то время грузинская сторона, и нам пришлось на эти действия дать ответ. Но 26 августа это день признания этих территорий в качестве правосубъектных международных образований, то есть субъектов международного права», — цитирует его RT.
По словам зампреда Совбеза РФ, Россия своими действиями пыталась предотвратить гибель людей и возможную «резню» и убийства. Политик считает очевидным, что Москва не могла оставить ситуацию «без расплаты». Для России было важным предотвращение дальнейших жертв и установление прочного мира.
«С тех пор на территории Южной Осетии и Абхазии прочный мир, который обеспечивает Россия», — заявил Медведев.
Дмитрий Медведев стал президентом России 8 мая 2008 года, а 8 августа того же года началась пятидневная война с Грузией за независимость Южной Осетии и Абхазии, которых поддержала Россия. Операция получила название «Принуждение к миру». Вскоре после окончания боевых действий Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru