Медведев рассказал о нелегком решении воевать с Грузией

Глава правительства отметил, что ему пришлось принимать это решение спустя считаные месяцы после того, как он вступил в должность президента России. Тем не менее, подчеркнул премьер-министр, это было единственное верное и неизбежное решение.

Напомним, грузинские войска вторглись в Южную Осетию в ночь на 8 августа 2008 года. В ответ Россия ввела в регион свои подразделения и вытеснила грузинских военных. Операция получила название «Принуждение мира».

Вскоре после окончания боевых действий Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

