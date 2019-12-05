Медведев рассказал о нелегком решении воевать с Грузией
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил на пресс-конференции, что решение начать боевую операцию против грузинских войск в Южной Осетии в 2008 году – стало одним из самых тяжелых в его жизни.
Глава правительства отметил, что ему пришлось принимать это решение спустя считаные месяцы после того, как он вступил в должность президента России. Тем не менее, подчеркнул премьер-министр, это было единственное верное и неизбежное решение.
Напомним, грузинские войска вторглись в Южную Осетию в ночь на 8 августа 2008 года. В ответ Россия ввела в регион свои подразделения и вытеснила грузинских военных. Операция получила название «Принуждение мира».
Вскоре после окончания боевых действий Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.
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