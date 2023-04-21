Медведев: Британия была, есть и будет вечным врагом России

Так, Медведев прокомментировал введение санкций против пяти российских лиц, связанных с делом политика Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом).

Зампред Совбеза отметил, что «наглый остров» может уйти в пучину от волны, созданной новейшей системой российского оружия. По его словам, Великобритания уверена в том, что должностные лица России будут «биться в истерике» из-за введения санкций.

Ранее Великобритания ввела санкции против судьи Елены Ленской, а также двух следователей по делу Кара-Мурзы. В список санкций также попали два сотрудника ФСБ РФ, сообщает «Радиоточка НСН».

