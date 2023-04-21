Медведев: Британия была, есть и будет вечным врагом России
Британия была, есть и будет вечным врагом России, по крайней мере до тех пор, пока их остров не уйдет «в пучину морскую». Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Так, Медведев прокомментировал введение санкций против пяти российских лиц, связанных с делом политика Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом).
Зампред Совбеза отметил, что «наглый остров» может уйти в пучину от волны, созданной новейшей системой российского оружия. По его словам, Великобритания уверена в том, что должностные лица России будут «биться в истерике» из-за введения санкций.
Ранее Великобритания ввела санкции против судьи Елены Ленской, а также двух следователей по делу Кара-Мурзы. В список санкций также попали два сотрудника ФСБ РФ, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru