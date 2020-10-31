Медведчук предложил распустить Раду из-за потери доверия украинцев

«Если вы считаете себя всенародным президентом, и если вы действительно хотите отстаивать интересы всего украинского народа, вам, уважаемый господин президент, надо принять решение о роспуске парламента и объявлении досрочных выборов в Верховную раду Украины. Это единственный путь для того, чтобы новая Верховная рада и те, кто в нее изберутся, получили истинное доверие людей, которые смогут изменить жизнь наших людей к лучшему, которые смогут построить успешную страну. В этом сегодня заключается выход из той ситуации, в которую мы все вместе попали», - цитирует Медведчука РИА Новости.

Медведчук считает, что результаты местных выборов показали потерю народного доверия пропрезидентской партией «Слуга народа».

«Выборы в местные советы показали, что такого доверия к партии "Слуга народа" нет. И это несмотря на ту победу, которую одержала эта партия на парламентских выборах в июле 2019 года. Этого доверия сегодня не существует. Социологические исследования последнего времени говорят о том, что 45% наших граждан считают, что Верховная Рада должна быть распущена и в Украине должны быть проведены досрочные парламентские выборы», - заявил украинский оппозиционер.

Украинский политолог Кость Бондаренко, комментируя итоги прошедших 25 октября местных выборов, заявил, что страну ждет раздробленность на «удельные княжества». Об этом пишет издание «Политнавигатор».



