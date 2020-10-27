Политолог предрек Украине феодальную раздробленность

Украинский политолог Кость Бондаренко, комментируя итоги прошедших 25 октября местных выборов, заявил, что страну ждет раздробленность на «удельные княжества». Об этом пишет издание «Политнавигатор».

Как отмечает политолог, результаты выборов указывают на проигрыш президентской политсилы «Слуга народа». В то же время он указывает, что страна стала слишком фрагментированной.

По мнению Бондаренко, теперь Киеву придется искать общий язык с 25 «удельными княжествами», хотя ранее федеральной власти было намного легче прийти к консенсусу с регионами.

Партия действующего президента Владимира Зеленского «Слуга народа» терпит поражение на местных выборах. На мэрских выборах в Киеве, Харькове и Одессе лидируют действующие главы городов – Виталий Кличко, Геннадий Кернес, Геннадий Труханов.

Первое место среди оппонентов «Слуга народа» смогла получить только в Ужгороде (18,9%), Кривом Роге (32,9%) и Черкассах (20,6%).

Председатель избирательного штаба «Удар Виталия Кличко» Оксана Продан сообщает, что партия набрала 50,9% голосов на выборах мэра Киева в первом туре. Она добавила, что штаб располагает информацией о 98% избирательных бюллетеней.

В городской совет Львова проходят партии «Евросолидарность», «Самопомощь», ВО «Свобода» и партия «Варта», предает телеканал «Ураина-24».



