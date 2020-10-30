На Украине госпереворот? Оппозиция обвинила Зеленского в нарушении Конституции
Сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» в эфире НСН объяснил, к каким последствиям может привести уголовное дело против судей Конституционного суда.
Против судей Конституционного суда Украины возбуждено уголовное дело по статье о захвате государственной власти. Поводом к возбуждению дела стало заявление депутата Верховной рады от партии «Голос» Ярослава Юрчишина.
Сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко в эфире НСН назвал уголовное дело против судей попыткой государственного переворота.
«На Украине идет попытка государственного переворота, который возглавляет сам гарант конституции, действующий президент. Увольнение судей без всяких на то оснований – это нарушение конституции. В стране наступает политический кризис. В сочетании с эпидемией это очень опасная ситуация. Можно ожидать как минимум досрочных выборов парламента», - сказал Бойко.
После решения Конституционного суда Украины о частичной отмене антикоррупционных норм президент страны Владимир Зеленский в закрытом режиме провёл срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а также направил в Верховную раду законопроект о прекращении полномочий всех судей КС.
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