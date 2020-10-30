На Украине госпереворот? Оппозиция обвинила Зеленского в нарушении Конституции

Сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» в эфире НСН объяснил, к каким последствиям может привести уголовное дело против судей Конституционного суда.



Против судей Конституционного суда Украины возбуждено уголовное дело по статье о захвате государственной власти. Поводом к возбуждению дела стало заявление депутата Верховной рады от партии «Голос» Ярослава Юрчишина.

Сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко в эфире НСН назвал уголовное дело против судей попыткой государственного переворота.

Глава КС Украины оспорил инициативу Зеленского

«На Украине идет попытка государственного переворота, который возглавляет сам гарант конституции, действующий президент. Увольнение судей без всяких на то оснований – это нарушение конституции. В стране наступает политический кризис. В сочетании с эпидемией это очень опасная ситуация. Можно ожидать как минимум досрочных выборов парламента», - сказал Бойко.

После решения Конституционного суда Украины о частичной отмене антикоррупционных норм президент страны Владимир Зеленский в закрытом режиме провёл срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а также направил в Верховную раду законопроект о прекращении полномочий всех судей КС.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийКонституционный СудУкраина
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