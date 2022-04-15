Жена задержанного на Украине Медведчука заявила, что политика избивали

Суперуга главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко заявила, что её мужа избивали «уже в первые часы после задержания». Об этом в своём Telegram-канале сообщает RT.

Супруга Виктора Медведчука потребовала его немедленного освобождения

По её словам, украинские силовики обнародовали две фотографии политика, на одном из которых нет следов повреждений нет, а на другом можно заметить «большие гематомы и синяки», которые «пытались прикрыть волосами».

Марченко добавила, что также было опубликовано видео сотрудника Медведчука, на котором видны «синие опухшие уши, что служит индикатором физического насилия и выбивания показаний».

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что задержание Медведчука — это «налицо преследование за политические взгляды», сообщает RT. Она добавила, что ей «тревожно за коллегу-парламентария».

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ФОТО: Telegram
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