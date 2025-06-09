Мединский предупредил о риске ядерной войны при заморозке конфликта на Украине

Попытка заморозить конфликт на Украине без заключения полноценного мирного соглашения может привести к повторению сценария Нагорного Карабаха и в перспективе — к ядерной войне. Такое мнение высказал помощник президента России и глава делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу.

Мединский отметил, что в случае фиксации линии фронта без юридически оформленного окончания конфликта ситуация может перерасти в затяжное противостояние за спорную территорию.