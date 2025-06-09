Мединский предупредил о риске ядерной войны при заморозке конфликта на Украине
Попытка заморозить конфликт на Украине без заключения полноценного мирного соглашения может привести к повторению сценария Нагорного Карабаха и в перспективе — к ядерной войне. Такое мнение высказал помощник президента России и глава делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в интервью американскому журналисту RT Рику Санчесу.
Мединский отметил, что в случае фиксации линии фронта без юридически оформленного окончания конфликта ситуация может перерасти в затяжное противостояние за спорную территорию.
По его оценке, спустя время Украина, вероятно, попытается вернуть эти земли силой при поддержке НАТО, что может привести к глобальной катастрофе.
По словам Мединского, Россия стремится избежать сценария, при котором возникнет «непризнанный гигантский Карабах», способный стать триггером ядерного конфликта. В этой связи он подчеркнул, что Москва настаивает на заключении «настоящего мира» и признании новых территориальных реалий, передает «Радиоточка НСН».
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