Мединский высказался о возможности смены позиции западных стран в отношении России

Помощник президента РФ Владимир Мединский оценил возможность пересмотра Западом своей позиции по отношению к России. Об этом он рассказал в интервью RT Arabic.

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Мединский подчеркнул, что смена позиций зависит от самих западных стран.

«Когда страны Запада будут ставить во главу угла интересы своих граждан, интересы своего бизнеса, интересы своих жителей, тогда эта позиция поменяется», — подчеркнул помощник президента.

По мнению Мединского, сейчас во главу угла ставятся «непонятные политические амбиции либо прямые приказы от США как реального лидера западного мира».

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ТЕГИ:ЗападВладимир Мединский
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