Мединский рекомендовал сократить число развлекательных программ на ТВ
В нынешней ситуации необходимо сократить количество развлекательных передач на российских телеканалах, заменив их фильмами, которые не искажают историю. Об этом в ходе заседания межведомственной комиссии по историческому просвещению заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
По его словам, «в наше время это выглядит нелепо, так как все пытаются сделать вид, что все по-старому, но это не так».
«Сегодня мы живем прямо внутри учебника истории. И если мы будем жить по-старому, то осознаем, что живем в последней его главе. И не факт, что она будет написана на русском языке», - подчеркнул помощник президента.
В связи с этим Мединский предложил показывать на телевидении «хорошее отечественное кино».
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что на старые советские фильмы в кинотеатры вместо западных никто не пойдет, так как такое кино годится только для домашнего просмотра.
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