Мединский рекомендовал сократить число развлекательных программ на ТВ

В нынешней ситуации необходимо сократить количество развлекательных передач на российских телеканалах, заменив их фильмами, которые не искажают историю. Об этом в ходе заседания межведомственной комиссии по историческому просвещению заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

По его словам, «в наше время это выглядит нелепо, так как все пытаются сделать вид, что все по-старому, но это не так».