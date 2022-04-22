Лавров заявил, что Россия не потерпит ультиматумов от Украины

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди он отметил, что в настоящее время Россия ни с кем не обсуждает гарантий безопасности для Украины.

Также российский министр указал, что заявления украинских властей создают впечатление, что Киеву переговоры, как возможности, не нужны, Украина решила не реагировать на переданные ему предложения России, в связи с чем процесс застопорился.

«Сейчас они застопорились... очередное предложение, которое мы передали украинским переговорщикам, которое было сформулировано с учётом их поступивших на тот момент комментариев, оно остаётся без ответа", — уточнил Лавров..

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия не хочет вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине, поэтому Евросоюз продолжит поддерживать Киев оружием.

