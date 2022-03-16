Нарышкин: Сейчас решается судьба России
Судьба России и ее будущее место в мире решаются в настоящее время, считает директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Его слова приводит РИА Новости.
«Наша страна переживает поистине исторический момент. Решается судьба России, ее будущее место в мире», — заявил глава СВР.
По слова Нарышкина, стержнем истории страны был и остается суверенитет — право на самостоятельное, свободное и осознанное определение своей судьбы, «гарантия благополучия и достоинства наших граждан», отмечает телеканал «360».
«В таких вопросах Россия никогда не отступала и не отступит, потому что в противном случае перестанет быть Россией», — подчеркнул директор СВР.
Ранее Нарышкин рассказал о причинах начала специальной военной операции РФ на Украине. По словам главы службы разведки, решение принималось на основании ситуации в соседней стране, пишет РИА ФАН.
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