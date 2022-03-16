Нарышкин: Сейчас решается судьба России

«Наша страна переживает поистине исторический момент. Решается судьба России, ее будущее место в мире», — заявил глава СВР.

По слова Нарышкина, стержнем истории страны был и остается суверенитет — право на самостоятельное, свободное и осознанное определение своей судьбы, «гарантия благополучия и достоинства наших граждан», отмечает телеканал «360».

«В таких вопросах Россия никогда не отступала и не отступит, потому что в противном случае перестанет быть Россией», — подчеркнул директор СВР.

Ранее Нарышкин рассказал о причинах начала специальной военной операции РФ на Украине. По словам главы службы разведки, решение принималось на основании ситуации в соседней стране, пишет РИА ФАН.

